Кравец: оборона «Авангарда»? Надо понимать, что в плей-офф не сможем по 6–9 голов забивать

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал про игру в обороне омского клуба.

«Не знаю, с чего год назад многие решили, что «Авангард» поменял какую-то тактику в плей-офф. Никаких «автобусов» не строили, как и весь сезон, всегда играли на победу. И сейчас также будем придерживаться той тактики, которая у нас была весь сезон, заставлять соперника ошибаться в его зоне и поменьше приезжать в зону свою.

Конечно, нам нужно лучше действовать в обороне, допускать меньше ошибок в своей зоне. Надо учитывать специфику второго периода, не пропускать эти контратаки. Для этого нужны дисциплина, выполнение игрового задания и понимание того, что в плей-офф забивать по 6–9 голов мы не сможем. И, конечно, очень многое будет зависеть от вратарей.

Считаю, что команда отлично готова физически, наши тренеры по ОФП провели отличную работу в ходе сезона, ребята все довольны. Нет, на результаты в конце регулярки не влияли какие-то нагрузки, там просто игр очень много было. Если вспомнить, то мы сыграли две серии по четыре игры через день. Большая нагрузка, которая и приводит к тому, что не всегда ровно мы играли», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.