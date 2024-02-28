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Рид Буше ответил на вопрос, беспокоит ли его серия из семи подряд матчей без голов

Рид Буше ответил на вопрос, беспокоит ли его серия из семи подряд матчей без голов
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, беспокоит ли его серия из семи подряд матчей без голов.

«Беспокоит ли меня, что я не забивал в семи играх подряд на финише регулярки? Это меня не беспокоит, пока у меня есть моменты. Вот когда пропадают моменты для гола, тогда уже стоит переживать. Уверен, что шайба в конечном итоге залетит в ворота, и надеюсь, что это случится уже скоро», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Всего в прошедшей регулярке Буше в 64 встречах забросил 44 шайбы и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 78 очков.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и получил тольяттинскую «Ладу» в соперники по первому раунду Кубка Гагарина – 2024.

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