Рид Буше ответил на вопрос, беспокоит ли его серия из семи подряд матчей без голов

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, беспокоит ли его серия из семи подряд матчей без голов.
«Беспокоит ли меня, что я не забивал в семи играх подряд на финише регулярки? Это меня не беспокоит, пока у меня есть моменты. Вот когда пропадают моменты для гола, тогда уже стоит переживать. Уверен, что шайба в конечном итоге залетит в ворота, и надеюсь, что это случится уже скоро», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Всего в прошедшей регулярке Буше в 64 встречах забросил 44 шайбы и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 78 очков.
Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и получил тольяттинскую «Ладу» в соперники по первому раунду Кубка Гагарина – 2024.