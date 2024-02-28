Билялетдинов: Яшкин уже тренируется в полную силу

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о состоянии нападающего Дмитрия Яшкина и его готовности к старту Кубка Гагарина — 2024.

«Среди травмированных у нас Дмитрий Яшкин ключевой игрок, но уже он тренируется в полную силу. Ему нужно некоторое время, чтобы полностью соответствовать своему статусу игрока высокого уровня. Он тренируется, работает. Яшкин успеет вернуться к серии с „Автомобилистом“? В большей степени это будет зависеть от него. Как он будет себя чувствовать – такое решение и примет», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

Напомним, Яшкин получил травму в конце ноября и по первоначальным планам должен был восстановиться к плей-офф. В текущем сезоне за 36 игр Дмитрий Яшкин набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Форвард пополнил состав казанского клуба в межсезонье.