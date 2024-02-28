Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Билялетдинов: Яшкин уже тренируется в полную силу

Билялетдинов: Яшкин уже тренируется в полную силу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о состоянии нападающего Дмитрия Яшкина и его готовности к старту Кубка Гагарина — 2024.

«Среди травмированных у нас Дмитрий Яшкин ключевой игрок, но уже он тренируется в полную силу. Ему нужно некоторое время, чтобы полностью соответствовать своему статусу игрока высокого уровня. Он тренируется, работает. Яшкин успеет вернуться к серии с „Автомобилистом“? В большей степени это будет зависеть от него. Как он будет себя чувствовать – такое решение и примет», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

Напомним, Яшкин получил травму в конце ноября и по первоначальным планам должен был восстановиться к плей-офф. В текущем сезоне за 36 игр Дмитрий Яшкин набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Форвард пополнил состав казанского клуба в межсезонье.

Материалы по теме
Капитан «Ак Барса» Радулов рассказал о своём состоянии перед серией с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android