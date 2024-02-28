Капитан «Ак Барса» Радулов рассказал о своём состоянии перед серией с «Автомобилистом»

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» и рассказал о своём физическом состоянии.

«Хорошее настроение, плей-офф – это праздник хоккея. У нас одна задача – побеждать, проходить дальше. „Автомобилист“ называли самым удобным соперником на Востоке? Это вы так говорите, а мы готовимся к серьёзному сопернику. И в прошлом сезоне, и в этом были тяжёлые матчи. „Автомобилист“ – хорошая, боевитая команда, будет интересно. Полностью восстановился от повреждения? Да, я уже играл, полноценно тренируюсь, ничего не беспокоит», — приводит слова Радулова сайт «Ак Барса».

Напомним, первый матч серии состоится в Казани 29 февраля. Матч начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии между этими командами победу одержал «Ак Барс» со счётом 3-1.