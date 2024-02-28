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Кто является главным фаворитом Кубка Гагарина — 2024?

Кто является главным фаворитом Кубка Гагарина — 2024?
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Завтра, 29 февраля, начнётся плей-офф КХЛ. Пройдут первые четыре матча первого раунда Кубка Гагарина. В текущем сезоне впервые будет применена система перекрёстного плей-офф, которая предусматривает встречу команд Западной и Восточной конференции во втором раунде.

По итогам регулярного чемпионата победителями своих конференций стали московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, который завершил регулярку лишь на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто является главным фаворитом Кубка Гагарина — 2024?»

29 февраля первые матчи пройдут в сериях: «Салават Юлаев» — «Трактор», «Ак Барс» — «Автомобилист», «Локомотив» — ЦСКА и «Спартак» — «Северсталь».

Календарь плей-офф КХЛ
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