Не даём ни шанса только «Ладе». Прогнозы журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ

Плей-офф – самое вкусное и интересное, что есть в хоккее. Регулярный чемпионат КХЛ завершился буквально вчера, и все мы с нетерпением ждём второго этапа сезона, традиционно надеясь на бескомпромиссную борьбу в каждой паре, на длинные и интересные серии, наконец, на сенсации и неожиданные результаты.

И какой же плей-офф без попыток угадать исход? В нынешнем Кубке Гагарина предусмотрена перекрёстная система, но только со второго раунда, а первый команды играют по старинке – внутри своих конференций. «Чемпионат» представляет мнения и прогнозы журналистов хоккейного отдела на каждую пару, и мы продолжаем с Востоком.

1. «Металлург» – 8. «Амур»

«Металлург» — «Амур» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

Андрей Разин проделал замечательную работу в первый же год в «Металлурге», создав симпатичнейшую, харáктерную команду с привлекательным стилем и молодыми лидерами, но этот плей-офф у «Магнитки» нового образца должен уйти на обретение кубкового опыта, в том числе и у главного тренера, который до сих пор не выиграл ни одной серии плей-офф в КХЛ. Крепкий, колючий «Амур» — не лучший соперник для разгона, и дело не только в дальневосточном факторе, но и в стиле «тигров», способных расставить капканы и навесить «пиджаки» на ещё авантюрную магнитогорскую молодёжь, а в нападении взять своё габаритами, силовым напором и талантом, которого нынче в Хабаровске как никогда много. А если ещё Игорь Бобков поймает кураж… Впрочем, у «Магнитки» тоже есть опытные лидеры, а ещё преимущество домашней площадки, которое и должно стать ключевым фактором для уральцев.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлурга»

Павел Панышев, редактор отдела онлайн-трансляций, обозреватель отдела «Хоккей»

Команде Андрея Разина придётся слетать на Дальний Восток, но если ты хочешь стать чемпионом, то должен быть готов к любым трудностям. «Металлург» выиграл Восточную конференцию и в целом по сезону был хорош. Настораживает разве что неопытная вратарская линия, которая может дать сбой в ключевой момент. «Амуру» терять особо нечего, хотя, конечно, коллектив Андрея Мартемьянова совершенно не настроен на вылет в первом раунде и постарается доставить максимум проблем сопернику. Вылет «Магнитки» станет огромной сенсацией, но вряд ли он случится.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлурга»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

Пожалуй, одной из самых главных интриг в этой серии является вопрос, насколько будут заряжены игроки «Амура». Не секрет, что главной целью хабаровской команды на сезон было попадание в плей-офф. С этой задачей «тигры» справились, выдав потрясающий отрезок на финише чемпионата. С одной стороны, команда, набравшая ход в концовке регулярки, может перенести эмоциональный порыв на матчи плей-офф. С другой — «Амур» уже решил задачу на сезон. Семиматчевая победная серия позволила «тиграм» ворваться в плей-офф, после чего хабаровчане сразу же потерпели три гостевых поражения кряду, в том числе всухую уступив и «Магнитке». Но сумеют ли теперь игроки «Амура» вытащить из себя всё в плей-офф? А только так можно совершать сенсации. Предположу, что обладающий куда более высоким классом исполнителей «Металлург» заберёт три домашних матча, а также зацепит один гостевой, чтобы обезопасить себя от второго в серии путешествия в Хабаровск.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Металлурга»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

Хабаровчане впервые за шесть лет заработали право сыграть в плей-офф, но всё идёт к тому, что их пребывание в этом розыгрыше будет недолгим. Определённое беспокойство у болельщиков «сталеваров» может вызывать разве что вратарская линия, которой ещё только предстоит пройти боевое крещение матчами на вылет. Но в целом баланс сил здесь именно на стороне «Магнитки» — в команде есть много лидеров, которые доходили до финала Кубка Гагарина два года назад, на помощь которым придут молодые игроки, заметно выросшие в этом сезоне. Фактор Дальнего Востока в этом противостоянии свою роль вряд ли сыграет.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлурга»

Родион Власов, обозреватель отдела «Хоккей»

Вполне возможно, в Хабаровске даже порадовались тому, что «Авангард» самоустранился от поездки на Дальний Восток. «Металлург» выглядит чуть более удачным с точки зрения стиля соперником: Андрей Разин — не тот тренер, который будет откатываться после получения минимального преимущества. У «Амура» есть шансы поиграть вторым номером и уповать на любимые контратаки, тем более защитники типа Робина Пресса наверняка будут пожарить на синей. Молодость «Металлурга» в целом и особенно их вратарского тандема даёт основания ожидать, что серия затянется — но при этом быстрота и класс «Магнитки» помогут пройти дальше.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Металлурга»

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

«Амур» выложился на 200% на финише, выдав невероятную серию из шести побед, и как будто бы уже выполнил задачу на сезон. Примечательно, что, обеспечив себе место в плей-офф, команда проиграла заключительные три матча регулярки. Повторить прошлогодний подвиг «Адмирала» им будет тяжело, да и осталось ли в резервах второе или даже третье дыхание? Впрочем, не буду списывать со счетов и фактор Хабаровска, и умение «Амура» терпеть и выжидать ошибки соперника. «Магнитка» должна брать своё за счёт более высокого исполнительского мастерства, но лёгкой прогулки не будет.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Металлурга»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

Магнитогорцы долгое время считались фаворитом в борьбе за Кубок Континента и лидировали значительную часть чемпионата. Однако «Металлург» растерял своё преимущество и финишировал лишь третьим. Четыре победы в последних матчах обнадёживают, но не станет ли важным фактором малый опыт Андрея Разина в плей-офф? «Амур», наоборот, только завершил свою потрясающую серию из семи побед и в напряжённом противостоянии всё же заскочил в плей-офф. Хабаровчане могут сохранить этот запал и навязать серьёзную борьбу лидеру конференции. Нельзя забывать и о перелётах. Подопечные Андрея Мартемьянова потенциально способны преподнести один из главных сюрпризов первого раунда — но выдержат ли?

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Амура»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

«Металлург» в первом же сезоне под руководством Разина залез на вершину Востока, обыграв в последнем матче «Авангард». «Амур» Мартемьянова провёл выдающуюся концовку регулярки, сумев вскочить в последний вагон. И этот славный поход начался с победы над «Магниткой» в фантастическом матче в Хабаровске. Магнитогорцы выглядят безусловными фаворитами, но набравший ход «Амур» не позволит совершить «Металлургу» лёгкую прогулку, а то и заставит слетать на игры на Дальний Восток не один, а два раза.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлурга»

2. «Авангард» – 7. «Лада»

«Авангард» — «Лада» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Лев Лукин

«Авангард» очень вальяжно провёл концовку регулярки, создав ощущение, что перед плей-офф у команды, занявшей второе место на очень конкурентном Востоке, множество серьёзных проблем. И слабых мест у «ястребов», действительно, хватает, однако со стартом плей-офф как минимум должны уйти апатия и расхлябанность лидеров атаки, и одного этого должно хватить омичам, чтобы пройти «Ладу». Тольяттинцы, конечно, будут стараться взять своё за счёт чёткой организации игры, выстроенной Олегом Браташом и его штабом, вдохновения Подъяпольского и отсутствия какого-либо давления на клуб, который уже стал открытием сезона. Но для прохода соперника с кубковыми амбициями этого не хватит.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Авангарда»

Павел Панышев

Вернувшаяся в КХЛ «Лада» сразу попала в плей-офф, что уже является достойным результатом. Конечно, рассчитывать на многое не стоит: «Авангард» гораздо сильнее, а Ткачёв и Буше просто разрывают лигу. Минус у омичей такой же, как и у «Металлурга» — слабая вратарская линия. Но с такой мощной атакой «ястребы» могут пройти достаточно далеко. Тольяттинцы же свою задачу на сезон выполнили, поэтому будут чувствовать себя раскованно и вполне могут потрепать нервы более грозному оппоненту. Проиграть всухую команда Олега Браташа точно не должна.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Авангарда»

Сергей Емельянов

Вряд ли произойдёт сенсация и во встрече второй и седьмой команд Востока. «Лада» стала главным открытием и приятным сюрпризом первой половины чемпионата. В ней команда Олега Браташа проявила все свои козыри, показав, за счёт чего она может обыграть фаворитов КХЛ. При поймавшем кураже Владиславе Подъяпольском тольяттинцы могут в отдельно взятый день доставить проблем кому угодно. Но уж слишком велик уровень мастерства у лидеров «Авангарда». Рид Буше, Владимир Ткачёв и Райан Спунер при поддержке Дамира Шарипзянова всю регулярку демонстрировали отличную реализацию лишнего, а когда в последних матчах сезона они ушли чуть в тень, на сцену вышли Николай Прохоркин и Томаш Юрчо, да и Дамир Жафяров наконец-то начал подавать признаки жизни. Вратарская линия может стать проблемой «Авангарда» в плей-офф, но вряд ли эту болевую точку в состоянии нащупать «Лада».

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Авангарда»

Дмитрий Сторожев

Тольяттинцам надо отдать должное — мало кто верил, что «Лада» не только навяжет борьбу за плей-офф, но и достаточно уверенно для только что вернувшейся из ВХЛ команды пройдёт по дистанции регулярного чемпионата. Клуб из Самарской области в какой-то степени и так прыгнул выше головы, но сделать это в семиматчевом противостоянии с командой, в которой играет одна из сильнейших троек лиги, будет практически невозможно. «Авангарду» стоит ожидать «тёплого» приёма в Тольятти, где поддержка болельщиков находится на очень высоком уровне, но опыт омичей должен помочь им без особого труда пройти в следующий раунд.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Авангарда»

Родион Власов

Вывеска из времён Суперлиги вполне может подарить нам хоккей в стиле тех лет. Проблема «Авангарда», о которой почему-то мало говорится — очень большой разрыв в уровне исполнителей между атакой и обороной, который может приводить к разрывам между линиями и на льду. Если в регулярке, где соперники меняются, это ещё можно нивелировать, то сложно представить, что «Лада» не найдёт ключи к этой слабости соперника. Можно представить, что на системной обороне и хорошей игре Подъяпольского Тольятти зацепит пару матчей — только вот у них нет забивал. Если бы на месте Космачука и Джозефса были хотя бы условные Пуустинен и Руохомаа из 2020-го, можно было бы поставить и на Тольятти, а так омские звёзды своё возьмут.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Авангарда»

Елена Кузнецова

«Авангард», хоть и выставил боевой состав на матч за первое место Востока, в отличие от «Магнитки», но за победу в нём не то чтобы дрался. Если так омичи решили избежать «Амур» в первом раунде, то не выйдет ли им это в итоге боком? «Лада» последние матчи провела ударно, а если ещё и Космачук с Джозефсом успеют восстановиться к старту плей-офф, то интрига в серии может закрутиться до предела. По крайней мере, хочется на это надеяться.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Авангарда»

Владимир Лаевский

«Лада» хоть и пошумела в ходе чемпионата, но ближе к концу немного расклеилась. Семь поражений подряд — тому доказательство. Победы в самой концовке подсластили пилюлю, но всё равно многое остаётся непонятным. Какой потенциал у команды? Сможет ли Олег Браташ вдохновить своих подопечных на подвиг? «Авангард», также сдавший к концу регулярки, кажется очевидным фаворитом. Большой вопрос в том, начнёт ли вновь забивать Рид Буше. Но и без него в составе омичей немало классных исполнителей, который смогут подтащить команду, даже если игра не будет клеиться.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Авангарда»

Максим Макаров

Для «Лады» серия с «Авангардом» станет первой в плей-офф КХЛ с 2009 года. Команда, на которую в начале сезона не ставили даже смельчаки, неожиданно ровно (по крайней мере, до февраля) прошла чемпионат и заранее оформила выход в плей-офф. Но, кажется, на этом свершения тольяттинцев должны закончиться. Атака «Авангарда» выглядит монструозной, способной перемолоть даже лучшую версию «Лады». Поэтому серия не затянется и, вероятно, закончится уже после второй игры в Тольятти.

Прогноз: 4-0 в серии в пользу «Авангарда»

3. «Салават Юлаев» — 6. «Трактор»

«Салават Юлаев» — «Трактор» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Лев Лукин

«Салават» в нынешнем сезоне показал умение играть в атакующий, но в то же время невероятно организованный, чётко поставленный хоккей – пожалуй, это и есть тот оптимальный компромисс между видением Виктора Козлова и историческим уфимским стилем. Если и на плей-офф юлаевцы сохранят этот баланс, то должны проходить далеко. «Трактор» же в короткую пока эпоху Алексея Заварухина показал только умение давать результат на небольшом отрезке, когда есть настроение, желание и не спят лидеры атаки, но против рационального, структурного и голодного до серьёзных результатов «Салавата» у челябинцев как будто бы нет шансов. Вне зависимости от того, будет руководство «Трактора» вмешиваться в работу тренера или нет.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Салавата Юлаева»

Павел Панышев

В последнее время участились разговоры о разладе внутри челябинского коллектива. Якобы менеджмент клуба вмешивается в работу тренерского штаба Алексея Заварухина, а некоторые лидеры команды чуть ли не указывают главному тренеру, куда и с кем их ставить. До хорошего подобные вещи не доводят, особенно в плей-офф. «Салават Юлаев» на фоне «Трактора» выглядит более сплочённым механизмом с бойцами и лидерами вроде Григория Панина и Александра Хмелевски. По сравнению с прошлым сезоном юлаевцы смотрятся интереснее, а второго подряд вылета в первом раунде главному тренеру Виктору Козлова точно не простят.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Салавата Юлаева»

Сергей Емельянов

Одним из самых непредсказуемых противостояний первого раунда должна встать встреча «Салавата» и «Трактора». Для многих команда Виктора Козлова смотрится фаворитом в этой серии, но уфимцы просто намного более стабильно прошли регулярный чемпионат, чем переживший тренерскую отставку «Трактор». «Салават» обладает качественной первой тройкой и надёжным Александром Самоновым на последнем рубеже, который стал одним из лучших голкиперов всего регулярного чемпионата КХЛ. Но кто будет забивать за Уфу, если челябинцы сумеют справиться с тройкой Саши Хмелевски? Уфимцы сейчас выглядят коллективом, максимально зависимым от игры Хмелевски, Ливо и Дроздова. В свою очередь, «Трактор» обладает куда более ровным подбором исполнителей, которые пусть и не всегда ярко выглядели в регулярке, но где гарантия, что Владимир Ткачёв, Никита Сошников, Антон Бурдасов не проявят себя в самый нужный момент? А ведь никуда не делся проводящий роскошный сезон Максим Шабанов. Да и во вратарской линии, как ни странно, у «Салавата» не будет никакого преимущества. В серии с любым другим клубом оно бы было, но не с «Трактором», где разыгравшийся по ходу сезона Зак Фукале сейчас не даёт поводов усомниться в своём мастерстве. В регулярке «Салават» выиграл у соперника четыре матча из четырёх, но все они были сыграны ещё до декабря, так что к плей-офф это не имеет никакого отношения.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Трактора»

Дмитрий Сторожев

«Салават» заметно преобразился в нынешнем сезоне, начав играть в куда более привлекательный хоккей. При определённых раскладах уфимцы могли бы побороться и за более высокое место — потенциал навязать борьбу «Магнитке» и «Авангарду» у них точно был. На бумаге именно они пока выглядят предпочтительнее — на стороне «Салавата» и более отлаженная игра в обороне, и проверенные лидеры, и один из самых надёжных голкиперов КХЛ. Многие отмечают глубину состава «Трактора», но пока ещё только предстоит проверить, насколько этот материал способен показать себя в плей-офф — тем же Шабанову и Дер-Аргучинцеву ещё надо продемонстрировать, что в матчах на вылет они могут играть на таком же уровне.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Салавата Юлаева»

Родион Власов

Считаю топ-9 «Трактора» чуть ли не самым глубоким в принципе в КХЛ — на бумаге это и покруче глубины «СЮ». И здесь вопрос уже в использовании ресурсов — ещё в тот момент, когда все радовались атакующей игре «Трактора» после смены тренера, не возникало ощущения, что штаб Алексея Заварухина силён в тактике и оперативном управлении игрой. Виктор Козлов по ходу сезона показал удивительное превращение из мистера Хайда в доктора Джекилла, и ошибки из прошлогодней серии с «Адмиралом» вряд ли повторятся. Шанс «Трактора» — в игре на кураже и эмоциях, но этот кураж надо бы ещё сначала поймать.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Салавата Юлаева»

Елена Кузнецова

В пользу «Салавата» говорит всё – и твёрдая, уверенная, но без перегибов, рука тренера, и грамотно выстроенная игра, и надежные вратари, и 4-0 в регулярной серии с «Трактором». Челябинск, в свою очередь, после смены главного тренера ещё в октябре представал перед нами в разных ипостасях. То раскрепощённым и чувствующим свой реальный потенциал, то совершенно невразумительным. Вопрос, какой именно «Трактор» мы увидим в плей-офф.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Салавата Юлаева»

Владимир Лаевский

И к «Салавату», и к «Трактору» было немало вопросов. И в ходе регулярки, и в её концовке. Уфимцы выглядят фаворитами — есть ощущение, что Виктор Козлов наконец нашёл ключики к команде. Не просто же так юлаевцы включились в борьбу за лидерство на Востоке в самом конце чемпионата. «Трактор», наоборот, кажется командой-загадкой. Их штормит — да так, что челябинцы могут спокойно всухую крупно обыграть ЦСКА и уступить одному из худших клубов сезона «Барысу». Непостоянство и вспышки вполне могут сыграть на руку «Трактору». И ровно так же могут похоронить их шансы на проход во второй раунд. «Салават» на данном этапе всё же выглядит более постоянной и стабильной командой, которая чётко знает свои возможности и стиль.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Салавата Юлаева»

Максим Макаров

Уфимцы приятно удивили в этом сезоне, сумев перестроить игру после досадного поражения в прошлогоднем розыгрыше от «Адмирала» и ужасного начала регулярки. «Салават» является очень разносторонней командой, которая способна сыграть как в атаку, так и в оборону, когда того требуют обстоятельства. «Трактор» сумел выправить ситуацию с приходом Алексея Заварухина на пост главного тренера и смог после годового перерыва вернуться в кубковую весну, но будто бы на этом челябинцы и остановятся. Уфимцы выглядят более монолитным коллективом почти во всех аспектах, а Александр Самонов станет главным фактором в пользу итоговой победы «Салавата Юлаева».

Прогноз: 4-1 в пользу «Салавата Юлаева»

4. «Ак Барс» — 5. «Автомобилист»

«Ак Барс» — «Автомобилист» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Лев Лукин

Серия, которая ясно нам говорит об упорном бодании, малом количестве голов и честном труде в каждой встрече. Беда «Автомобилиста» в том, что он вряд ли сможет сыграть в стиле, неудобном для казанцев – в быстрый и агрессивный хоккей с обильным контролем шайбы. Видится, скорее, наоборот, что уральцы попробуют перетерпеть «Ак Барс», взять его измором и железобетонной обороной, однако трудно взять Зинэтулу Билялетдинова его же оружием, плюс атака у казанцев такая, что всё равно найдёт свои голы, да ещё и своевременно. Жду тягучего, непривлекательного хоккея, в котором «Ак Барс» местами тоже не будет идеален, но без больших проблем заберёт серию.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Ак Барса»

Павел Панышев

Да, Казань в регулярном чемпионате могла сыграть гораздо сильнее, однако сразу несколько факторов, включая повышенный травматизм, не позволили «барсам» побороться за попадание в топ-3 Востока. Но главное, что четвёртое место от «Ак Барса» никуда не делось, а это значит, что преимущество своего льда татарстанский клуб получил. Не будем забывать про опыт Зинэтулы Билялетдинова и лидерский кулак во главе с Александром Радуловым, Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким. На этом фоне козырей у «Автомобилиста» гораздо меньше. Уральцам не хватает сильной тренерской руки и более грамотного использования имеющихся ресурсов. «Ак Барс» выглядит явным фаворитом.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Ак Барса»

Сергей Емельянов

«Ак Барс» много и заслуженно критиковали за выступление в регулярном чемпионате, но и «Автомобилист» прошёл первую часть сезона ни шатко ни валко. Обе команды включались эпизодически, играя совсем не так, как были должны, обладая такими финансовыми возможностями. В плей-офф на первый план выходит кубковая составляющая, в которой «Ак Барс» даст фору кому угодно. Команда Зинэтулы Билялетдинова не раз и не два выстреливала в самый нужный момент, когда на неё уже все были готовы махнуть рукой. Чего не скажешь об «Автомобилисте», о провальных выступлениях которого в плей-офф уже можно складывать легенды. И нет ровным счётом никаких оснований считать, что сейчас окажется иначе.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Ак Барса»

Дмитрий Сторожев

Казанцев довольно сильно лихорадило в регулярном сезоне, но «Ак Барс» в плей-офф должен предстать абсолютно другой командой. При всём уважении к «Автомобилисту» прошлогодние финалисты Кубка Гагарина сильнее предстоящего соперника практически в каждом аспекте — опыт, глубина, харизма лидеров, которые могут в одиночку решить исход отдельно взятого матча. Пару матчей для екатеринбуржцев может вытащить вратарская линия — дуэт Аликин — Галкин хоть и уступает по статистике паре Билялов — Мифтахов, но при этом периодически выигрывает крайне тяжёлые встречи для своей команды.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Ак Барса»

Родион Власов

«Ак Барс» выглядит тем клубом, который может нивелировать почти все сильные стороны «Автомобилиста». На сильный дуэт вратарей Галкин — Аликин казанцы отвечают парой Билялов — Мифтахов. Звёздное на бумаге топ-6 «Авто» перекрывает суперзвёздное нападение Казани — причём у парней Билялетдинова, в отличие от Да Косты, Мэйсека и компании, нет истории самоуничтожения в плей-офф. Играть вторым номером против «Ак Барса» тоже смысла маловато: перспектива передушнить Билялетдинова в оборонительной битве до четырёх побед выглядит сомнительной. Шансы «Автомобилиста» — в расхлябанности соперника и максимизации шансов спецбригад, но для четырёх побед нужно что-то ещё.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Ак Барса»

Елена Кузнецова

«Автомобилист» уже давно разбогател, но результата в плей-офф это не даёт. Уже и не вспомнить, когда команда проходила дальше первого раунда, в 2019 году? Так стоит ли ожидать резких перемен на этот раз, тем более что «Ак Барс» — настоящий кубковый боец? На их регулярку можно особо не смотреть, в Татарстане так точно этого не делают. Прошла и прошла, главное, что будет в плей-офф. А там казанцы, конечно, могут даже слегка прозевать начало серии, но сомнительно, что в итоге не возьмут своё.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Ак Барса»

Владимир Лаевский

«Ак Барс» разогнался в конце регулярного чемпионата и, кажется, преодолел хотя бы часть своего кризиса. Все прекрасно знают о способности Зинэтулы Билялетдинова зажигать именно в плей-офф, так что казанцы точно для любого соперника станут крайне тяжёлым препятствием. «Автомобилист» хандрил часть сезона и по ощущениям до сих пор не выработал какой-то определённый стиль. Отсюда — то сухие и крупные победы, то сухие и крупные поражения. Непредсказуемость может сыграть с екатеринбургской командой злую шутку. Или же «Автомобилист» утрёт нос тем, кто не сумел разглядеть их стиль?

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Ак Барса»

Максим Макаров

Казанцы провели очень неровный сезон, порой показывая хоккей из разряда «вырви глаз». И здесь возникает вопрос: способен ли в нынешних реалиях он давать результат в играх на вылет? «Автомобилист» далеко не ушёл, не показывая на протяжении всего сезона хоккей, соизмеримый с зарплатной ведомостью игроков. Серия обещает быть вязкой и «низовой», что заведёт команды в решающую седьмую игру. Там чаша весов может качнуться в любую сторону, но екатеринбуржцам пора уже ломать тенденцию безвольных вылетов в первом раунде.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Автомобилиста»

Таблица прогнозов журналистов «Чемпионата»