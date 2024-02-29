Бучневич забросил 80-ю шайбу за «Сент-Луис»

В эти минуты в Эдмонтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сент-Луис Блюз».

Позади первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Вторую шайбу «Блюз» в этой встрече забросил российский нападающий Павел Бучневич. Этот гол стал для него 80-м за карьеру в «Сент-Луисе».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы 28-летнего россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Бучневича, с учётом этой игры, 48 (24+24) очков в 57 матчах. Он является вторым бомбардиром «Блюз» после Роберта Томаса (68 очков с учётом этого матча).

Это третий сезон российского форварда в составе «Сент-Луиса».