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Бучневич забросил 80-ю шайбу за «Сент-Луис»

Бучневич забросил 80-ю шайбу за «Сент-Луис»
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В эти минуты в Эдмонтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сент-Луис Блюз».

Позади первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Крюг, Кайру) – 02:19 (pp)     0:2 Бучневич (Кайру, Томас) – 04:49     1:2 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:16 (pp)    

Вторую шайбу «Блюз» в этой встрече забросил российский нападающий Павел Бучневич. Этот гол стал для него 80-м за карьеру в «Сент-Луисе».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы 28-летнего россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Бучневича, с учётом этой игры, 48 (24+24) очков в 57 матчах. Он является вторым бомбардиром «Блюз» после Роберта Томаса (68 очков с учётом этого матча).

Это третий сезон российского форварда в составе «Сент-Луиса».

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