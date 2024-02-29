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Все результаты игрового дня НХЛ 29 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 29 февраля
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Сегодня, 29 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)     2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24     3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07     4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48    

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Крюг, Кайру) – 02:19 (pp)     0:2 Бучневич (Кайру, Томас) – 04:49     1:2 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:16 (pp)     2:2 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 24:54     3:2 Макдэвид (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 64:34    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 83 очками после 60 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 83 очка за 61 матч.

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