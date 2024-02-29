«Ванкувер» близок к подписанию восьмилетнего контракта с Элиасом Петтерссоном

«Ванкувер» близок к подписанию восьмилетнего контракта с Элиасом Петтерссоном, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли. Сообщается, что стороны достигли значительного прогресса в переговорах и планируют заключить сделку в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что клуб сделал хоккеисту предложение о контракте сроком на восемь лет на общую сумму в $ 96 млн ($ 12 млн за сезон).

Напомним, нынешний сезон — последний по трёхлетнему соглашению Петтерссона с «Ванкувером», согласно которому он заработает в общей сложности $ 22,05 млн ($ 7,35 млн).

В этом сезоне Петтерссон принял участие в 61 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 75 (29+46) набранными очками при положительном показателе полезности «+15».