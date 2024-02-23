«Ванкувер» предложил Петтерссону 8-летний контракт на внушительную сумму

«Ванкувер Кэнакс» нацелен сохранить в составе 25-летнего звёздного шведского нападающего Элиаса Петтерссона, сообщает инсайдер The Fourth Period Давид Паньотта.

Как отмечает источник, клуб сделал хоккеисту предложение о контракте сроком на восемь лет на общую сумму в $ 96 млн ($ 12 млн за сезон). При этом игрок не принял решения о продолжении своей карьеры, оставив этот вопрос открытым до завершения сезона.

Напомним, нынешний сезон — последний по трёхлетнему соглашению Петтерссона с «Ванкувером», согласно которому он заработает в общей сложности $ 22,05 млн ($ 7,35 млн).

В этом сезоне Петтерссон принял участие в 59 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 73 (29+44) результативными действиями при показателе полезности «+13».