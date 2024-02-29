«Терпели и заслуженно победили». Главный тренер «Трактора» А. Заварухин — о победе в Уфе

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в Уфе.

«Хороший первый период, ребята молодцы, хорошо настроились. Единственное, начали удаляться, пропустили эти два гола. Соперник добавил, причём прилично, но мы терпели и заслуженно победили, несмотря ни на что. Команда – молодец, коллектив, в первую очередь», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).