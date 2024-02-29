Билялетдинов — о поражении от «Автомобилиста»: надо забивать, возможности были

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о поражении от «Автомобилиста» (1:2) в Казани.

«Считаю, первый период неудачно провели — даже не то, что две шайбы пропустили, они лучше начали. Второй и третий период были неплохими, создавали побольше, были моменты, но надо забивать.

С чем связан провальный старт игры? Не могу ничем объяснить, будем разбираться.

Стали больше атаковать после выхода Кагарлицкого? Почему с его выходом? Атаковали и без него. Посмотрели, кто сильнее, кто слабее, Райлли не очень понравился, взяли и поменяли, Быков играл, считаю, неплохо играл.

Почему шайба не шла в ворота? Что значит – не шла? Были моменты, Стас должен забивать, но мне сложно комментировать, разные ситуации бывают. Надо использовать возможности.

Как «Автомобилист» изменился после регулярного чемпионата? Меня впечатлила игра с «Авангардом», хотя они проиграли. Они более агрессивно стали играть, оборона мощная, я изначально говорил, что это хорошая команда», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.