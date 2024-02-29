Билялетдинов рассказал, когда Дмитрий Яшкин вернётся в состав «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от «Автомобилиста» (1:2) в Казани высказался о сроках возвращения форварда Дмитрия Яшкина в состав казанского клуба.

«Когда ждать Яшкина? Это от него будет зависеть от того, как он будет готов и когда посчитаем нужным. Он тренируется, будем ждать.

Что не получалось в большинстве? Достаточно много брака было, очень много брака в передачах, неправильные решения.

Мог ли Билялов брать первый гол? Удачно попал Серёжа Широков, он большой мастер, щёлка была — он в неё попал.

Будет ли серьёзный разговор после поражения? Будем разбираться, никакой паники нет, это первая игра, сделаем правильные выводы», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.