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Билялетдинов рассказал, когда Дмитрий Яшкин вернётся в состав «Ак Барса»

Билялетдинов рассказал, когда Дмитрий Яшкин вернётся в состав «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от «Автомобилиста» (1:2) в Казани высказался о сроках возвращения форварда Дмитрия Яшкина в состав казанского клуба.

«Когда ждать Яшкина? Это от него будет зависеть от того, как он будет готов и когда посчитаем нужным. Он тренируется, будем ждать.

Что не получалось в большинстве? Достаточно много брака было, очень много брака в передачах, неправильные решения.

Мог ли Билялов брать первый гол? Удачно попал Серёжа Широков, он большой мастер, щёлка была — он в неё попал.

Будет ли серьёзный разговор после поражения? Будем разбираться, никакой паники нет, это первая игра, сделаем правильные выводы», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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