Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич лишился зуба в гостевой серии клуба

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал гостевую серию клуба, в которой «блюзмены» уступили «Детройт Ред Уингз» (1:6), «Виннипег Джетс» (2:4) и «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

«Неудачно скатались в поездку. Только одно очко в трёх играх. Ещё и зуб выбил передний», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Бучневича 48 (24+24) очков в 57 матчах. Он является вторым бомбардиром «Блюз» после Роберта Томаса (68 очков).

В игре с «нефтяниками» «Блюз» потерпели третье поражение подряд, имеют 63 очка и делят с «Калгари Флэймз» девятое место на Западе. В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» примет на своей площадке «Миннесоту Уайлд».