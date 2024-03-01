В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной флиги «Флорида Пантерз» принимает «Монреаль Канадиенс». После завершения третьго периода счёт равный — 3:3.
В составе хозяев 3 (2+1) результативными действиями отметился нападающий Сэм Райнхарт. Первый гол в матче помог канадскому форварду добраться до отметки в 40 шайб в текущей регулярке НХЛ. Благодаря этому Райнхарт стал четвёртым игроком в истории «Флориды», забросившим 40+ шайб в регулярке НХЛ.
Клубный рекорд по голам в одной регулярке принадлежит российскому нападающему Павлу Буре (59, сезон-2000/2001). Он же занимает и второе место с 58 точными бросками в сезоне-1999/2000. Топ-3 замыкает Картер Вераге, в прошлом сезоне забросивший 42 шайбы. А Райнхарт сегодня сначала сравнялся, а затем и превзошёл показатель Мэттью Ткачука (40, 2022/2023).
- 1 марта 2024
-
06:06
-
05:53
-
05:50
-
05:40
-
05:35
-
00:00
- 29 февраля 2024
-
23:50
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:12
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:31
-
21:14
-
21:01
-
21:00
-
20:53
-
20:44
-
20:33
-
20:27
-
20:21