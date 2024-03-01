В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной флиги «Флорида Пантерз» принимает «Монреаль Канадиенс». После завершения третьго периода счёт равный — 3:3.

В составе хозяев 3 (2+1) результативными действиями отметился нападающий Сэм Райнхарт. Первый гол в матче помог канадскому форварду добраться до отметки в 40 шайб в текущей регулярке НХЛ. Благодаря этому Райнхарт стал четвёртым игроком в истории «Флориды», забросившим 40+ шайб в регулярке НХЛ.

Клубный рекорд по голам в одной регулярке принадлежит российскому нападающему Павлу Буре (59, сезон-2000/2001). Он же занимает и второе место с 58 точными бросками в сезоне-1999/2000. Топ-3 замыкает Картер Вераге, в прошлом сезоне забросивший 42 шайбы. А Райнхарт сегодня сначала сравнялся, а затем и превзошёл показатель Мэттью Ткачука (40, 2022/2023).