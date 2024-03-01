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Сэм Райнхарт стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 40+ шайб

Сэм Райнхарт стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 40+ шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной флиги «Флорида Пантерз» принимает «Монреаль Канадиенс». В ходе третьго периода счёт равный — 3:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Барков (Райнхарт, Вераге) – 07:01     1:1 Судзуки (Джекай, Савар) – 08:24     2:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 34:08 (pp)     2:2 Слафковски (Судзуки) – 39:59     2:3 Ньюхук (Кофилд, Судзуки) – 43:27 (pp)     3:3 Райнхарт (Барков) – 53:05 (sh)     4:3 Лунделль – 65:00    

В составе хозяев 3 (2+1) результативными действиями отметился нападающий Сэм Райнхарт. Первый гол в матче помог канадскому форварду добраться до отметки в 40 шайб в текущей регулярке НХЛ. Нападающий «пантер» стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 40+ шайб.

В снайперской гонке уверенно лидирует нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (53), 28-летний Райнхарт сегодня оформил дубль и вырвался на второе место с 41 голом, а топ-3 замыкает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман (40).

В нынешнем сезоне Райнхарт принял участие в 60 матчах, в которых на данный момент набрал 71 (41+30) очко при показателе полезности "+18".

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