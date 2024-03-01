Сэм Райнхарт стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 40+ шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной флиги «Флорида Пантерз» принимает «Монреаль Канадиенс». В ходе третьго периода счёт равный — 3:3.

В составе хозяев 3 (2+1) результативными действиями отметился нападающий Сэм Райнхарт. Первый гол в матче помог канадскому форварду добраться до отметки в 40 шайб в текущей регулярке НХЛ. Нападающий «пантер» стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 40+ шайб.

В снайперской гонке уверенно лидирует нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (53), 28-летний Райнхарт сегодня оформил дубль и вырвался на второе место с 41 голом, а топ-3 замыкает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман (40).

В нынешнем сезоне Райнхарт принял участие в 60 матчах, в которых на данный момент набрал 71 (41+30) очко при показателе полезности "+18".