Кравец объяснил «секрет» результативности первого звена «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец выразил мнение о причинах высокой результативности в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 первой тройки команды.

«Я считаю, в хоккей вообще играют не роботы, а люди, и у каждого человека своё мастерство, а в него [мастерство] много что входит – хоккейный разум, человеческий ум, физическая подготовка, талант, природные данные. Есть много разных качеств, которые хоккеист может использовать в свою пользу.

У Рида Буше – хорошая скорость, хороший очень бросок, он такой злой игрок. Посмотрите, что он делает на площадке. Он использует эти качества. Много бросает, толкается, во всех ситуациях – в начале атаки или обороне ловит шайбу на себя. То есть он использует свои лучшие качества.

Все эти три игрока (Ткачёв, Спунер, Буше. – Прим. «Чемпионата») играют на своих лучших качествах, плюс играют друг на друга. За счёт этого тройка так играет», — сказал Кравец в опубликованном пресс-службой «Авангарда» документальном фильме на YouTube.

Отметим, что тройка Ткачёв (78) – Спунер (61) – Буше (75) суммарно набрала 214 очков по итогам регулярного чемпионата КХЛ.