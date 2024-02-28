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«Моё мнение — это неправильно». Кравец — о составе «Магнитки» на последнюю игру регулярки

«Моё мнение — это неправильно». Кравец — о составе «Магнитки» на последнюю игру регулярки
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал решение тренерского штаба «Металлурга» на очную игру команд выставить состав без девяти основных игроков клуба.

«Моя реакция на состав «Металлурга» в последнем матче регулярки? Я не могу обсуждать действия главного тренера, это неправильно. Но чисто моё мнение: я считаю, что в КХЛ возможно дать каким-то игрокам отдохнуть, но менять такое количество – это неправильно. Люди всё-таки приходят смотреть на игроков КХЛ. Но это моё мнение, здесь каждый выбирает своё решение, мы же не знаем, почему Разин это сделал. Это его выбор, я никак его не осуждаю и не поддерживаю. Мы сделали то, что хотели сделать, и так получилось, что сейчас играем с «Ладой», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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