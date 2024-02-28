«Моё мнение — это неправильно». Кравец — о составе «Магнитки» на последнюю игру регулярки

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал решение тренерского штаба «Металлурга» на очную игру команд выставить состав без девяти основных игроков клуба.

«Моя реакция на состав «Металлурга» в последнем матче регулярки? Я не могу обсуждать действия главного тренера, это неправильно. Но чисто моё мнение: я считаю, что в КХЛ возможно дать каким-то игрокам отдохнуть, но менять такое количество – это неправильно. Люди всё-таки приходят смотреть на игроков КХЛ. Но это моё мнение, здесь каждый выбирает своё решение, мы же не знаем, почему Разин это сделал. Это его выбор, я никак его не осуждаю и не поддерживаю. Мы сделали то, что хотели сделать, и так получилось, что сейчас играем с «Ладой», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.