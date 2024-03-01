«Сюда хочется приходить постоянно». Телегин — о новом стадионе «Авангарда»

32-летний российский нападающий «Авангарда» Иван Телегин восхитился новым домашним стадионом омского клуба – «Джи-Драйв-Арена».

«Когда первый раз увидели, ну, это что-то невероятное, как сама арена снаружи выглядит в форме шлема. Ну, первый раз такое увидел. Это же круто, как он подсвечивается вечером, когда ты едешь, со стадиона выезжаешь, либо когда болельщики подъезжают.

Когда заходишь в разделку, сюда хочется приходить постоянно, даже в выходной день. Здесь всё есть для того, чтобы ты развивался и просто побеждал, чтобы ты играл для болельщиков, просто кайфовал. Нет такого, что не охота, что ты как-то какие-то краски, тени и свет. Знаешь, бывает, приходишь, в шахту пришёл, блин, сырость какая-то, вонизм бывает. И сюда приходишь, блин, всё есть. Хочешь, иди в баню, хочешь, иди в бассейн, иди в хамам, иди в зал спортивный, иди полечись», — сказал Телегин в программе «Полный контакт» на YouTube.

Напомним, новое спортивное сооружение построено на месте «Арены Омск», которую снесли в 2019 году из-за возможности разрушения. Первый матч чемпионата КХЛ на новой арене, вместимостью в 12 тыс. зрителей, прошёл 1 октября 2022 года. «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 2:1.