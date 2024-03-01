«Возможно, я закончил здесь». Самсонов признался, что думал о возвращении в Россию

27-летний российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов признал, что тяжело пережил свой игровой кризис в январе, когда сначала прошёл процедуру драфта отказов, а затем оказался в клубе АХЛ.

«В такие моменты ты не хочешь играть. Мысли лишь об уходе. Иногда я думал о завершении, особенно после драфта отказов. Возможно, стоит вернуться в Россию. Возможно, я закончил с выступлениями здесь», — рассуждал Самсонов, чьи слова приводит The Athletic.

«Как удалось выбраться из такого состояния? Правило номер один – когда приходишь домой, не думай о хоккее. Я просто наслаждаюсь временем, проведённым с моим ребёнком и семьёй. У меня замечательная жена. Она делает всё для нас. Я не знаю, как она это делает».

Автор The Athletic отмечает, что в числе прочего Самсонов подчеркнул, что ему приносили пользу самые банальные вещи. Он спал один, чтобы максимально продлить свой сон. Смотрел документальные фильмы National Geographic, чтобы отвлечься от хоккея, и старался меньше пользоваться телефоном, используя его лишь для русской карточной игры «Дурак».

Напомним, в нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 27 матчах в составе «Торонто», в которых отразил 88,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,27.