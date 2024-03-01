Трёхкратный чемпион мира поделился мнением об игре Рида Буше в нынешнем сезоне

Трёхкратный чемпион мира по хоккею и бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением о выступлении 30-летнего американского форварда омичей Рида Буше в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024.

«Для нападающего, который наколотил 44 шайбы, семиматчевая сухая серия — это неожиданно? Согласен полностью. Что думаю об игре Буше в регулярке? Я уже назвал его одним из таких игроков, на которых ходят болельщики. 40+ голов просто так не забить! Это топовый игрок. Здорово, что такие хоккеисты есть в нашей лиге. Это замечательно», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Буше принял участие в 64 матчах в регулярном сезоне, отметившись 78 (44+34) результативными действиями при показателе полезности «+22».