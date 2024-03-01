Кравец – о массовой драке: это «Ладу» не красит. Такой посыл: «Мы жёсткие, бойтесь нас»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ладой» (5:1) рассказал о посыле тольяттинского клуба после массовой драки в конце встречи.

«Это «Ладу» не красит, но каждый борется своими способами. Это такой посыл от них, типа: «Мы такие жёсткие, бойтесь нас на следующую игру». Думаю, что да, именно нахождение первой тройки на льду спровоцировало такие действия игроков «Лады», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва — Райана Спунера — Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.