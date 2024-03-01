Защитник «Лады»: что-то слабое большинство у «Авангарда» было. Прям слабое, всего один гол

Защитник «Лады» Максим Березин после крупного поражения от «Авангарда» (1:5) заявил, что у омского клуба слабая игра в большинстве.

«По игре вроде всё нормально, но очень высокий процент реализации моментов у соперника был. Особенно в первом периоде, создали буквально пару моментов – и счёт 0:2 уже. Затем подхватили уже на волне, раскрепостились. Не сказать, что мы развалились, играли в свой хоккей, старались, работали, забили один гол. Но пять пропущенных – это слишком много для плей-офф. План был играть так, как всегда играли, не смотреть на соперника. Пытались навязать борьбу, сыграть активно, не дать им хорошего раската, от печки не играли. Чем удивил «Авангард»? Что-то слабое большинство у них в этой игре. Прям вообще слабое, всего один гол забили», — передаёт слова Березина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.