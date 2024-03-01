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Буше: «Лада» показала не лучшую игру. Мы весь матч не давали им продохнуть

Буше: «Лада» показала не лучшую игру. Мы весь матч не давали им продохнуть
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победную встречу с «Ладой» (5:1) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

«Думаю, «Лада» показала не лучшую игру, мы не давали им продохнуть на протяжении всего матча, диктовали свои условия. Отличная командная победа, довольны результатом. Да, конечно, чувствуется облегчение после долгожданного гола. Моменты были во всех предыдущих матчах, здорово, что сегодня шайба залетела в ворота», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Рид Буше в начале второго периода забросил шайбу и прервал свою семиматчевую безголевую серию. Буше принял участие в 64 матчах в регулярном сезоне, отметившись 78 (44+34) результативными действиями при показателе полезности «+22».

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Рид Буше прервал семиматчевую безголевую серию, забросив в матче плей-офф с «Ладой»
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