Буше: зачем драться, если счёт 5:1? Я не хотел, чтобы ещё какая-то глупость произошла

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после победной встречи с «Ладой» (5:1) высказался о массовой драке в концовке встречи.

«Драка в концовке? Понятно, что такое случается, соперник был расстроен, недоволен результатом, и у него появилась возможность выплеснуть эмоции на нашем первом звене. Но здорово, что ребята постояли друг за друга. Держали со Стальновым друг друга, но не подрались? Он просто подъехал и схватил меня, но какой смысл драться, если счёт 5:1 и остаётся играть 20 секунд? Я просто держал его и не хотел, чтобы ещё какая-то глупость произошла, не было никакой нужды в этом в тот момент», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва — Райана Спунера — Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.