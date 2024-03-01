«Не будем обольщаться». Ларионов — о подготовке к следующим матчам со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над СКА (5:2) рассказал о подготовке к следующим матчам с армейским клубом в серии Кубка Гагарина — 2024.

«Не будем обольщаться. Из опыта понимаем, что серия будет длинной. Главное – спокойно отдохнуть и готовиться к следующему матчу.

Открыли счёт в меньшинстве? Любой гол, любое действие каждого игрока очень дорог. Мы играли против сильной команды, против тренера, который тренирует сборную. В СКА собраны сильные мастера. Для нас было важно не уступить в любой ситуации, чтобы команда была психологически устойчива. Повели 2:0, это даёт уверенность молодым ребятам, которые только пробуют хоккей плей-офф.

Гончарук? Последние две игры мы проиграли, но по игре мы видели, что у команды появляется уверенность. Это по игре с ЦСКА. С «Ладой» мы видели, что команда доминировала. На этом акцентировали внимание, не хотели говорить, что было много поражений, что говорят эксперты. Старались поддержать позитив», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.