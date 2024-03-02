«Нью-Джерси» обменял права на Бардакова в «Колорадо»

Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся обмен между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш».

Как сообщает CapFriendly, в стан «дьяволов» переезжает 29-летний защитник Кёртис Макдермид. Взамен «Эвеланш» получили права на российского нападающего СКА Захара Бардакова и пик седьмого раунда на драфте НХЛ-2024.

В текущем сезоне КХЛ 23-летний Бардаков провёл 52 матча суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 12 (6+6) очков. В 2021 году «Нью-Джерси» выбрал его в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 203-м номером.

На счету 29-летнего Макдермида в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 29 матчей за «Колорадо», в которых он набрал 2 (2+0) очка.

Дедлайн в НХЛ намечен на 8 марта.