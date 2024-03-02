Журналист усомнился в шансах «Филадельфии» на плей-офф после поражения от «Вашингтона»

Североамериканский журналист Чарли О'Коннор считает, что «Филадельфии Флайерз» будет тяжело сохранить место в плей-офф после сегодняшнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5), являющегося основным соперником «лётчиков» по Столичному дивизиону.

«Как сказал после игры Шон Кутюрье, «Флайерз» всё ещё в хорошем положении в сравнении с преследующими их командами.

Но тут не всё так хорошо. «Оттава» и «Сент-Луис» (ближайшие соперники «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») конкурентоспособны, а после них календарь станет жесточайшим.

Сохранить место в плей-офф будет не легко», — написал О'Коннор в социальных сетях.

По итогам этой игры «Филадельфия» опережает «Вашингтон» на четыре очка в борьбе за третье место в Столичном дивизионе.