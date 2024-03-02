Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист усомнился в шансах «Филадельфии» на плей-офф после поражения от «Вашингтона»

Журналист усомнился в шансах «Филадельфии» на плей-офф после поражения от «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист Чарли О'Коннор считает, что «Филадельфии Флайерз» будет тяжело сохранить место в плей-офф после сегодняшнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5), являющегося основным соперником «лётчиков» по Столичному дивизиону.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Как сказал после игры Шон Кутюрье, «Флайерз» всё ещё в хорошем положении в сравнении с преследующими их командами.

Но тут не всё так хорошо. «Оттава» и «Сент-Луис» (ближайшие соперники «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») конкурентоспособны, а после них календарь станет жесточайшим.

Сохранить место в плей-офф будет не легко», — написал О'Коннор в социальных сетях.

По итогам этой игры «Филадельфия» опережает «Вашингтон» на четыре очка в борьбе за третье место в Столичном дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    
Материалы по теме
Овечкин рассказал, что происходило в раздевалке в первом перерыве матча с «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android