Журналист усомнился в шансах «Филадельфии» на плей-офф после поражения от «Вашингтона»

Североамериканский журналист Чарли О'Коннор считает, что «Филадельфии Флайерз» будет тяжело сохранить место в плей-офф после сегодняшнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5), являющегося основным соперником «лётчиков» по Столичному дивизиону.
«Как сказал после игры Шон Кутюрье, «Флайерз» всё ещё в хорошем положении в сравнении с преследующими их командами.
Но тут не всё так хорошо. «Оттава» и «Сент-Луис» (ближайшие соперники «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») конкурентоспособны, а после них календарь станет жесточайшим.
Сохранить место в плей-офф будет не легко», — написал О'Коннор в социальных сетях.
По итогам этой игры «Филадельфия» опережает «Вашингтон» на четыре очка в борьбе за третье место в Столичном дивизионе.
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