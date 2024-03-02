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«В первом периоде нам завели два будильника». Дедунов — о поражении СКА на старте плей-офф

«В первом периоде нам завели два будильника». Дедунов — о поражении СКА на старте плей-офф
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Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:5) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

«В первом периоде нам завели два будильника, и включились мы, к сожалению, только после того, как они зазвонили. Это надо убирать. Внимательнее относиться к игре в обороне. В плей-офф бывает, что ты давишь, момент уходит и переходит к сопернику. Так, собственно, мы пропустили две шайбы. Включаться нужно раньше — хотя бы по первому будильнику. Плей-офф — игра характеров: кто кого передавит. И те и другие понимают, за что играют», — цитирует Дедунова официальный сайт КХЛ.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

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