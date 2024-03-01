Кризис на старте сезона сделал СКА сильнее. Что теперь ждёт команду Ротенберга в плей-офф?

В регулярном чемпионате-2023/2024 СКА занял второе место, всего на три очка отстав от обладателя Кубка Континента московского «Динамо». В сегодняшней КХЛ не бывает главных, безоговорочных фаворитов плей-офф. Но итоги гладкого первенства позволяют утверждать, что невские армейцы входят в круг реальных претендентов на Кубок Гагарина.

Главными сюжетами регулярки для СКА стали выход из турнирного пике и преодоление себя. По сути, команда Романа Ротенберга несколько месяцев обучалась кризис-менеджменту в самых что ни на есть боевых условиях. И нашла выход из непростой ситуации.

Вспомните, как в начале ноября питерцы шли вне зоны плей-офф. А потом начался резкий взлёт, по итогам которого СКА остановился в шаге от победы в регулярке. 32 победы в 41 матче (в том числе 11 подряд), успешный поиск баланса между атакой и обороной. Показательно, что больше невских армейцев в регулярке забила только одна команда, а по разности шайб (+81) команда Ротенберга лучшая с большим отрывом.

Когда команда вытащила сама себя из турнирного болота, не опустила рук, не развалилась на группировки и начала играть в совсем другой, более качественный хоккей – это дорогого стоит. Да и в плане психологии, внутренней готовности к кубковым матчам опыт регулярки будет очень полезен. Сколь банально бы ни звучала поговорка про одного битого и двух небитых, для большого хоккея она актуальна как никогда. Сильная команда должна знать, что делать, когда что-то идет не так. А это один из самых ценных козырей в борьбе за Кубок Гагарина.

Хоккеисты СКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В этом взлете показателен и тот момент, что другие клубы – например, «Ак Барс» и тем более ЦСКА – за все 68 игр так и не смогли продемонстрировать столь же наглядных успехов по преодолению кризиса. А вот у СКА – получилось. И даже два сенсационных поражения на финише регулярки с точки зрения кубковой стратегии будут плюсом. Любому претенденту на титул полезно получить щелчок по носу и понять, что ещё остается подправить. С теми же питерцами такое отрезвление в прошлом сезоне случилось уже в плей-офф, когда серия первого раунда с минским «Динамо» едва не затянулась на семь матчей. А тут всё случилось вовремя, когда турнирный вес осечки не столь велик. Такая пища для размышлений, возможность подшлифовать игру команды без лишней нервотрепки – в каком-то смысле подарок с подтекстом накануне кубковых игр.

СКА силён коллективно, а не отдельными личностями

В завершившейся регулярке СКА поправил многие тонкие моменты командного строительства, которые подвели год назад. По ряду аспектов невские армейцы прочнее самих себя прошлогодних. Так, в плей-офф-2023 соперники Питера знали: в первую очередь надо пытаться «закрывать» сочетания, в которых на лёд выходят Гусев, Яшкин, Хайруллин – и КПД атакующих действий снизится. Теперь зависимость от отдельных игроков не столь велика. Хоккеисты СКА исповедует быстрый, напористый и гармоничный стиль, и к нему как раз по ходу гладкого чемпионата сумели адаптироваться новички.

О том, что в Северной столице по ходу регулярки работали со стратегическим прицелом на весну, говорит и ещё одна деталь. Штаб СКА, помимо решения текущих задач, тратил много усилий и на поиск эффективных моделей игры против самых принципиальных соперников. Во встречах с топ-клубами апробировались разные тактические задумки. Судя по статистике матчей с тем же ЦСКА – шесть матчей, шесть побед команды Ротенберга с общим счётом 20:7 – тренерский поиск во многих аспектах был успешен.

Вратарская бригада невских армейцев, сформированная по ходу гладкого чемпионата, выглядит сильнее прошлогодней. И по опыту, и по стабильности, и по уровню мастерства. Да, Серебряков – это все же не Ерёменко времен дважды «золотого» «Динамо». Но голкипера с приставкой «супер» сейчас нет ни в одном клубе лиги. Посмотрите на вратарские линии других претендентов на Кубок. Почти у всех фаворитов — что западных, что восточных — эта позиция – вообще слабое место, оттуда в любой момент могут прийти проблемы. У СКА на этом фоне ситуация лучше, чем у конкурентов.

«СКА Арена» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Есть и фактор арены. Кто из клубов КХЛ способен регулярно собирать на матчах более 20 тысяч болельщиков, да ещё и когда в соперниках середняки из Тольятти да совсем глухие аутсайдеры вроде «Куньлуня»? Ну а в плей-офф трибуны станут чисто хоккейным козырем питерской команды. Переполненный дворец будет давить на соперников психологически. В первом раунде, когда в Северную столицу приедет молодое и вдобавок не избежавшее внутреннего разлада «Торпедо», это точно скажется. Да и в более поздних раундах – тоже.

Наконец, позитивным итогом регулярного чемпионата для СКА стала достаточно хорошая сетка плей-офф. Всë-таки вкатываться в матчи на вылет лучше серией с «Торпедо», чем серией с ЦСКА. Питерцы железно не встретятся раньше финала с «Локомотивом». И, скорее всего, во втором раунде не получат в соперники «Ак Барс». А ведь именно ярославцы и казанцы с их талантами засушить игру в теории входят в число самых неудобных для СКА оппонентов. С остальными, конечно, легкой прогулки тоже не будет – но плюсом окажется уже то, что не придется играть бóльшую часть матча при цифрах 1:0 на табло. Причём это будет плюсом не только для СКА, но и для болельщиков. Которым намного интереснее смотреть за тем, как претенденты на Кубок Гагарина из Петербурга играют со столь же зрелищными, нацеленными на созидание соперниками.