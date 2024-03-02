Плющев: хоккеисты СКА не совсем ожидали увидеть такое «Торпедо» — организованное и дерзкое

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал встречу в рамках Кубка Гагарина — 2024 СКА — «Торпедо» (2:5).

«Самый зрелищный матч был, пожалуй, в Питере. 24 тысячи зрителей, эффектный, скоростной хоккей, с интересными игровыми решениями. Гол в меньшинстве Гончарука после разрезающего паса Коваленко — это классика нашего хоккея. Как и обе шайбы в большинстве — Толчинского и Атанасова.

Все ожидали увидеть лёгкую прогулку СКА в серии? Думаю, не только хоккеисты СКА, но и многие болельщики и журналисты не совсем ожидали увидеть такое «Торпедо» — организованное, я бы сказал, дерзкое. Нижний Новгород отлично начал — и, в отличие от регулярного чемпионата, не развалился. Вытерпел очень сложный второй период — и даже добавил в третьем. Удивили!» — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.