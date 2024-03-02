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Силаев: если ситуация вынуждает, придётся драться. Я всегда готов постоять за себя

Силаев: если ситуация вынуждает, придётся драться. Я всегда готов постоять за себя
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Защитник «Торпедо» Антон Силаев после победного матча со СКА (5:2) в рамках плей-офф КХЛ высказался о жёсткой силовой игре во встрече.

«Защищал Кульбакова? Я защитник, защищать вратаря и хорошо играть в обороне – моя первостепенная задача. Тем более это плей-офф, эмоции. Бывает, они перехлёстывают, но я выполняю свою работу, защищаю вратаря и стараюсь играть грамотно в обороне. Стараюсь контролировать эмоции, но, если ситуация вынуждает, придётся драться. Я играю в маске, но готов за себя постоять в любой момент. Если кто будет лезть, я готов всегда постоять за себя.

Я спокойно всегда играю жёстко, в тело, физически готов к такой силовой игре. Игорь Николаевич говорил, что, если есть возможность играть в тело и всё будет по правилам, он только за. Тем более если у меня получается хорошо играть в тело, то почему бы и нет?» — сказал Силаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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