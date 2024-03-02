«Может, придут к тому, чтобы кто-то купил клуб». Терещенко ярко высказался о «Сочи»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о результатах ХК «Сочи» в последних сезонах Континентальной хоккейной лиги.

«Сочи» — это вообще отдельная тема для разговора. Обидно, что этот клуб не попадает в плей-офф, имея такую инфраструктуру большую. Хотелось бы, чтобы команда развивалась немножечко по-другому. Мне так кажется. Может, придут к тому, чтобы кто-то купил клуб, появился большой спонсор, который создавал бы условия для развития в Сочи хоккея, академии. По крайней мере мне так кажется», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В регулярке сезона-2023/2024 «Сочи» набрало 53 очка и заняло предпоследнее, 10-е место на Западе.