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Яшкин вернулся в состав «Ак Барса». «Автомобилист» — без Эберта

Яшкин вернулся в состав «Ак Барса». «Автомобилист» — без Эберта
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Стали известны составы казанского «Ак Барса» и екатеринбургского «Автомобилиста» на вторую игру серии первого раунда Восточной конференции Кубка Гагарина – 2024.

В состав «Ак Барса» вернулся 30-летний чешский форвард, имеющий российское спортивное гражданство, Дмитрий Яшкин. Он не играл из-за травмы более трёх месяцев – с ноября 2023 года. Вне состава остался американский нападающий Райли Барбер.

«Автомобилист» выйдет на матч без Ника Эберта, отметившегося голом и результативной передачей в первом матче серии.

Напомним, первая игра серии, состоявшаяся в Казани 29 февраля на «Татнефть-Арене», завершилась победой «Автомобилиста» — 2:1, благодаря чему подопечные Николая Заварухина повели в серии – 1-0. Второй матч состоится сегодня, 2 марта. Начало – 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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