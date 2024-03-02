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Чемпион мира — о Никите Гусеве: я считал, что такой игрок в московском «Динамо» не нужен

Чемпион мира — о Никите Гусеве: я считал, что такой игрок в московском «Динамо» не нужен
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко признал, что выступления 31-летнего российского форварда бело-голубых Никиты Гусева в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 удивили его.

«Верил ли в межсезонье, что Гусев после ухода из СКА сможет заиграть ещё ярче? Не то что верил, я просто считал, что такой игрок в «Динамо» не нужен. Но он меня прямо порадовал, здорово вписался в команду. Но и партнёры ему помогали. Тот же Седрик Пакетт. Посмотрим. Всё сложилось так, как хотелось бы и должно было сложиться», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного сезона КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах при показателе полезности «+22».

Полная версия интервью с Алексеем Терещенко уже доступна на «Чемпионате».
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