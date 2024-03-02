«Поводов для паники нет». Билялетдинов — после 0-2 в серии с «Автомобилистом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал второе кряду поражение на домашнем льду от екатеринбургского «Автомобилиста» (0:4, 0-2) в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«К сожалению, ситуация сложная. Есть вопросы, которые надо нам поправить и готовиться серьёзно. Поводов для паники нет, мы продолжаем работать и будем биться и играть до конца.

Удаления Радулова и Юдина решили матч? Удаления всегда играют свою отрицательную роль, все эти вещи надо убирать. С Радуловым пока не общался.

Игра в большинстве? Обсуждаем, постоянно пытаемся найти варианты, соперник сильно играет в обороне, лучшая команда лиги в меньшинстве, достаточно правильно и самоотверженно обороняются, хорошая вратарская позиция.

Прессинг «Автомобилиста»? Мы не ощущаем проблем при выходе из зоны, точно так же мы прессингуем и играем в зоне, не вижу проблем», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, серия при счёте 2-0 в пользу подопечных Николая Заварухина переезжает на домашний лёд «Автомобилиста». Следующий матч состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 17:00 мск.