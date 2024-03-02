Фёдоров: второй период ЦСКА не удался никак. Счёт по игре, у нас было мало моментов

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:2, 1-1) во втором выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Хорошая, боевая игра, «Локомотив» — с победой. Второй период нам не удался никак, статистика говорит сама за себя, 3-15 по броскам. Где-то наши нападающие сбавили ритм, не смогли привезти шайбу в зону соперника. Не скажу, что была какая-то растерянность, просто вдруг ушла командная скорость. Тем не менее, неплохо сыграли третий период. Счёт по игре, у нас было мало моментов забить. Тем не менее, едем в Москву, будем готовиться там и показывать тот хоккей, который даёт результат», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, третий матч противостояния между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в понедельник, 4 марта, Начало — 19:30 мск.