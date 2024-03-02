«Локомотив» взял реванш за поражение у ЦСКА. Серия переезжает в Москву при равном счёте

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев – 2:1, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1:1.

Счёт в матче был открыт в середине первой двадцатиминутки защитником армейцев Дарреном Дицом. Лишь в середине следующего игрового отрезка игрок обороны ярославцев Александр Елесин восстановил паритет – 1:1, а уже через несколько минут Денис Алексеев вывел железнодорожников вперёд, он же и установил окончательный счёт матча.

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Таким образом, «Локомотив» взял реванш за поражение в первом матче со счётом 0:4. Серия переезжает в Москву, третий матч противостояния состоится в понедельник, 4 марта. Начало — 19:30 мск.