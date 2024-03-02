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Обладатель Кубка Гагарина назвал главных звёзд КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина назвал главных звёзд КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал ряд игроков КХЛ, которых он может отнести к списку главных звёзд лиги.

«Можно ли назвать Гусева главной звездой КХЛ? Да не то чтобы он главная звезда. Достаточно много сейчас звёзд в КХЛ. Тот же самый Уил, О’Делл, Рид Буше, Вова Ткачёв; Гребёнкин, Порядин, Голдобин. Хватает ребят, которые на самом деле играли на очень высоком уровне. И по статистике, и по самой игре», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ лучшим бомбардиром стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев (89), следом за ним расположился его одноклубник Рид Буше (78), а замкнул тройку лучших представитель московского «Спартака» Николай Голдобин (78).

Полная версия интервью с Алексеем Терещенко уже доступна на «Чемпионате».
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