Форвард «Флориды»: мы знаем, что если ошибёмся, сзади есть Бобровский

Нападающий «Флориды Пантерз» Эван Родригес высказался об игре вратаря своей команды Сергея Бобровского в сегодняшнем матче своей команды с «Детройт Ред Уингз» (4:0).

«Бобровский был невероятен. Это классно, потому что твоя защита и нападение могут играть агрессивно. Если ты делаешь ошибку, ты знаешь, что там сзади есть он, который тебя подстрахует», — приводит слова Родригеса официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 35-летнего Бобровского 44 матча, в которых он отражал в среднем 91,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,30 и четырёх шат-аутах.

На данный момент «Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 61 матче. В следующей игре «пантеры» 5 марта будут гостить у «Нью-Йорк Рейнджерс».