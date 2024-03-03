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Форвард «Флориды»: мы знаем, что если ошибёмся, сзади есть Бобровский

Форвард «Флориды»: мы знаем, что если ошибёмся, сзади есть Бобровский
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Нападающий «Флориды Пантерз» Эван Родригес высказался об игре вратаря своей команды Сергея Бобровского в сегодняшнем матче своей команды с «Детройт Ред Уингз» (4:0).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Бобровский был невероятен. Это классно, потому что твоя защита и нападение могут играть агрессивно. Если ты делаешь ошибку, ты знаешь, что там сзади есть он, который тебя подстрахует», — приводит слова Родригеса официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 35-летнего Бобровского 44 матча, в которых он отражал в среднем 91,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,30 и четырёх шат-аутах.

На данный момент «Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 61 матче. В следующей игре «пантеры» 5 марта будут гостить у «Нью-Йорк Рейнджерс».

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НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Родригес, Лунделль) – 28:50     0:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 33:06 (pp)     0:3 Родригес (Луостаринен, Лунделль) – 44:39     0:4 Вераге (Монтур, Ткачук) – 53:02 (pp)    
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