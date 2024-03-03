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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 3 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 3 марта
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Сегодня, 3 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.

Откроет игровой день встреча 1/8 финала Восточной конференции, в которой «Авангард» примет на своём льду «Ладу». Начало игры — в 13:30 мск. Напомним, в серии ведёт омский клуб — 1-0. Концовка предыдущего матча отметилась драками.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Магнитогорске пройдёт второй матч серии между «Металлургом» и «Амуром». Матч начнётся в 14:30 мск. Первый матч остался за магнитогорцами.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч игрового дня пройдёт в Санкт-Петербурге между СКА и нижегородским «Торпедо». Матч начнётся в 17:00 мск. В первом матче нижегородцы одержали победу, а СКА потерял из-за травм нападающего Борна Рендулича и защитника Андрея Педана.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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