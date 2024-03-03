Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 3 марта

Сегодня, 3 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.
Откроет игровой день встреча 1/8 финала Восточной конференции, в которой «Авангард» примет на своём льду «Ладу». Начало игры — в 13:30 мск. Напомним, в серии ведёт омский клуб — 1-0. Концовка предыдущего матча отметилась драками.
В Магнитогорске пройдёт второй матч серии между «Металлургом» и «Амуром». Матч начнётся в 14:30 мск. Первый матч остался за магнитогорцами.
Заключительный матч игрового дня пройдёт в Санкт-Петербурге между СКА и нижегородским «Торпедо». Матч начнётся в 17:00 мск. В первом матче нижегородцы одержали победу, а СКА потерял из-за травм нападающего Борна Рендулича и защитника Андрея Педана.
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