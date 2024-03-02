«Трактор» устроил мордобой в Уфе! Американец выключил капитана «Салавата» с одного удара

Не успели мы вчера посмотреть на ледовое побоище в матче между «Авангардом» и «Ладой», в концовке которого гости набросились на лидеров омичей, как сегодня произошло очередное яркое событие. Вот что значит настоящий плей-офф! И это только начало, впереди, не сомневаемся, всё самое интересное.

На этот раз бойня случилась в Уфе. В середине третьего периода эмоции накалились до предела, что вылилось сразу в несколько драк подряд. Первыми отношения начали выяснять защитник челябинцев Альберт Яруллин и нападающий «Салавата» Даниил Алалыкин. Следом за ними – Михаил Котляревский и Даниил Башкиров. После этого американский форвард «Трактора» Чарльз Робинсон буквально одним ударом повалил на лёд капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина, а затем вступил в драку и с другим игроком обороны Уфы – Алексеем Василевским.

Оцените сами, это надо видеть!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В итоге судьям пришлось выписывать вагон и маленькую тележку штрафа. Габаритный и буйный форвард «Трактора» Чарльз Робинсон получил два штрафа по 20 минут и два больших по пять минут, один малый – за толчок клюшкой. Альберт Яруллин – четыре минуты (грубость и толчок клюшкой), аналогично и Даниил Алалыкин, у Михаила Котляревского – 17 минут (2+5 – драка и 10 – дисциплинарный), аналогично и у Алексея Василевского. Малый штраф на счету Александра Шарова из «Салавата Юлаева», как и у Джека Родевальда из «Трактора» за толчок клюшкой, который в дополнение к этому получил большой штраф за драку.

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«Драки? Играют две команды, мужики. Будь готов ко всему. Робинсон? Не буду оценивать. Скажем так, это была самозащита. Вы видели момент? Если человек не хочет драться, он не должен подъезжать. Видели, откуда Панин ехал? Что ему делать, уехать в другую зону? Пауза в матче немного выбила из колеи. Не получилась игра в атаке, в большинстве. Между «Трактором» и «Салаватом» матчи только боевые будут», – заявил на пресс-конференции главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

«Согласен, что драки были на пользу «Салавату». Горжусь, как ребята выдержали удар. Что Лала [Алалыкин], что Башка [Башкиров], боролись с ребятами, которые выше в весовой категории. Молодцы, дали отпор, постояли за себя. Это плей-офф, все хотят выиграть. Эмоции зашкаливали. Выстояли «4 на 6». Все ребята молодцы», – сказал главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

Счёт в серии стал 1-1, теперь команды переезжают в Челябинск, ждём и дальше огненного противостояния! Главное, конечно, чтобы все по его итогам остались здоровы.