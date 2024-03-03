В «Калгари» состоялась церемония вывода из обращения игрового номера Микки Кипрусоффа

Перед матчем с «Питтсбургом» на домашнем стадионе «Калгари» состоялась церемония вывода из обращения игрового номера «34» финского вратаря Микки Кипрусоффа, выступавшего за «Флэймз» с 2003 по 2013 год. В церемонии приняли участие бывшие партнёры Кипрусоффа по команде.

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«Это огромная честь для меня. Было привилегией играть перед преданными фанатами на протяжении девяти лет. Церемония была невероятной, мне пришлось справляться с нервами. Под конец церемонии я едва сдерживал слёзы. Было сложно не расплакаться, увидев клипы со времён моей игры за клуб», — цитирует Кипрусоффа пресс-служба клуба.

Кипрусофф является лидером «Калгари» по победам (305), шат-аутам (41), проценту отражённых бросков (91,3%) и сыгранным матчам (576) среди вратарей.