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Плющев: у Кузнецова были личные проблемы, где-то это сказалось на ситуации в команде

Плющев: у Кузнецова были личные проблемы, где-то это сказалось на ситуации в команде
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил выставление «Вашингтоном» на драфт отказов нападающего Евгения Кузнецова. Как заявили в клубе, это решение принял сам россиянин, чтобы получить шанс изменить обстановку и перезагрузить карьеру. Ранее Кузнецов вернулся из Программы помощи хоккеистам НХЛ.

«У Жени были достаточно серьёзные личные проблемы в этом сезоне. Видимо, где-то это сказалось на ситуации в команде. Если он принял это решение, значит, оно обосновано», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Кузнецов испытывал проблемы с употреблением кокаина, из-за которых в августе 2019 года россиянин получил четырёхлетнюю дисквалификацию от ИИХФ.

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