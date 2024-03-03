Новостная бомба из НХЛ! Кузнецов на драфте отказов, что ждёт его дальше?

«Вашингтон» огорошил хоккейный мир в очередной раз. В день, когда Евгению Кузнецову, проходившему программу помощи игрокам, разрешили возобновить тренировки с командой, клуб выставил его на драфт отказов.

Это один из самых дорогих нападающих команды, и в памяти ещё свежи воспоминания, как Кузя феерил в чемпионском плей-офф-2018 и был одним из ключевых игроков в завоевании первого и единственного Кубка Стэнли для «Вашингтона». Но с тех пор утекло много воды, и для россиянина настали непростые времена. Была и дисквалификация за историю с кокаином на три матча от НХЛ и на четыре года от ИИХФ. Затем были и блёклые сезоны, и постоянные слухи о возможном обмене, которые сам Кузнецов ещё этим летом опровергал, и пропуски матчей по решению тренера, чтобы нападающий мог перезагрузиться, и много чего ещё. И вот теперь – драфт отказов.

Через несколько дней в НХЛ наступит дедлайн обменов, но вряд ли кто-то из клубов позарится на нападающего с тяжёлым контрактом и с такой богатой историей неигровых проблем. У топовых клубов, ищущих усиления перед плей-офф, даже нет столько места под потолком зарплат, да и брать на себя $ 7,8 млн (в реальности зарплата Кузнецова в этом и следующем году даже больше — $ 8 млн), не имея чёткого представления, что именно ты получишь за эти деньги, – это риск.

«В первую очередь вопрос в том, чтобы дать Кузе свежий старт. Думаю, он хочет сменить обстановку, и этот ход может запустить этот процесс. Между нами давно идёт история, которая расстраивает обе стороны. Так что для нас это шанс взять свежий старт, а также дать ему возможность продолжить карьеру.

Думаю, он приводит в порядок личные дела. В плане игры думаю, ему надо найти уровень, на котором он играл раньше. Не знаю, как он это сделает – будет работать над этим в АХЛ или, возможно, в другом клубе – но, думаю, это важно для него. Драфт отказов – это способ осуществить то, что он хочет», — заявил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

На вопрос о том, представляет ли он вариант, что Кузнецов ещё сыграет за «Вашингтон», Маклеллан ответил утвердительно, добавив, что всё зависит от того, сможет ли Женя вернуть свою топовую форму.

Но пока что всё идёт к тому, что Кузнецов уже провёл свой последний матч за «Вашингтон». «Мы открыты ко всему, что даст ему возможность продолжить карьеру так, как он хочет её продолжить», — отметил Маклеллан.

Вариантов тут несколько. Первый – Кузнецов пройдёт драфт отказов и согласится поехать в «Херши» (или не согласится, такое тоже возможно). Другой – Маклеллан попробует провести обмен, и «Вашингтон» даже готов сохранить за собой часть зарплаты. Но, опять же, клуб и до этого пробовал обменять нападающего, однако не нашёл подходящих вариантов. Сейчас ситуация стала не проще, а сложнее.

Ещё есть варианты расторжения или выкупа контракта. И, конечно, вариант возвращения в КХЛ, но уже не в этом сезоне. «Выкуп контракта? Мы будем решать вопросы по мере их поступления. На данный момент у нас впереди дедлайн обменов. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать до него, и от этого будем отталкиваться», — сказал Маклеллан.

Самая вероятная ближайшая перспектива сейчас – поездка в «Херши» или, если получится, обмен. Может, хотя бы такая кардинальная встряска поможет Евгению вырваться из того нехорошего круговорота, из которого он не может выплыть который год? Главное, чтобы у Жени всё было хорошо и он нашёл мир и гармонию с собой. Остальное всё преодолимо.