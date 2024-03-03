Волков — о СКА: ожидал другого — и от игрового времени, и от доверия тренерского штаба

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков рассказал, что был недоволен малым количеством игрового времени во время выступлений за СКА.

«Мог сыграть лучше и забить побольше голов, потому что было много моментов. По результативности начало сезона сложилось не очень. Где-то не везло – штанги, перекладины. Понадобилось время, чтобы перебороть этот барьер. Вроде играл неплохо, но шайба не шла. Если бы не это, мог добрать побольше очков.

Конечно, было важно снова почувствовать уверенность в своих силах и доказать многим людям, что они где-то ошибались. Хочется и дальше расти, не останавливаться на одном месте и продолжать доказывать.

Доказать тем людям, которые приняли решение о моём обмене из СКА? Да нет. И я бы не сказал, что тот сезон получился плохим. Просто ожидал немного другого и от результативности, и от игрового времени, и от доверия тренерского штаба. А после таких сезонов, когда ты переходишь в новый клуб, всегда же хочется кому-то что-то доказать – не только другим людям, но и себе, что кто-то, может, в тебе ошибался», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.