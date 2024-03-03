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Браташ — об ошибках игроков «Лады»: необъяснимо. Такими действиями похерить преимущество…

Браташ — об ошибках игроков «Лады»: необъяснимо. Такими действиями похерить преимущество…
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ эмоционально отреагировал на поражение своих подопечных во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с омским «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-2).

«Сегодня мне понравилось, как наша команда действовала. Особенно до пропущенных шайб. Да, были ошибки, вратарь подчищал, но содержание, настрой и выполнение задания понравились. Но, как мы видим, немножко нас не хватило до победы. Отчасти более агрессивная игра сегодня связана с вводом свежих игроков в состав. Была задача действовать активно, агрессивно, но в рамках правил. Ну мы и не удалялись сегодня почти.

Почему в третьем периоде пошли ошибки, позволившие «Авангарду» сравнять счёт? Знаете, каждому в голову не влезешь. Для меня это необъяснимо. Команда с таким трудом добыла преимущество, и такими безответственными действиями это всё похерить…Мне это просто непонятно. Я этого не приемлю по-человечески», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что обе заброшенные шайбы омичей в третьем периоде произошли в результате ошибок в передачах нападающих Никиты Попугаева и Максима Шумакова в зоне атаки.

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