Разин — об игре «Амура»: вратарь тоже много блок-шотов сделал

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после поражения от хабаровского «Амура» (2:3, 1-1) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 отметил самоотверженность игроков соперника, а также выразил мнение о том, что хоккеистам его команды не хватает габаритов.

«Как побороть блок-шоты «Амура»? У них такая модель игры, они много ловили на себя. Но в створ дошло 47, так что мы нормально боролись. Вратарь тоже много блок-шотов сделал!

Тайм-аут во втором периоде? Было пятое большинство, хотелось донести, что это переломный момент. Не помогло, к сожалению.

Мухаметов вышел в третьем периоде? Ему тяжело, когда сидишь два периода, сыграть какую-то роль. Он не выпадал, нормально играл, мы нормально играли в третьем периоде, забей Михайлис, забей Гребёнкин стопроцентные моменты.

Игрокам «Металлурга» не хватает габаритов? Вы считаете, что габаритный форвард техничнее или лучше реализует свои моменты? У нас такая команда, такой подбор игроков, есть преимущество в скорости. Может, на пятак тяжело им залезть — но вот разве Гребёнкин, Акользин, Джонсон суперкрупные? Джонсон забил с пятака сегодня и в прошлой игре тоже, как-то он туда залез», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, при ничейном счёте серия переезжает в Хабаровск на домашний лёд «Амура». Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 12:00 мск.