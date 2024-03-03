Игроки «Торпедо» провели два сокрушительных силовых приёма против капитана СКА Никишина

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт второй период, гости ведут – 2:1, счёт в серии – 1-0 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Во второй двадцатиминутки хоккеисты «Торпедо» провели сразу два ярких силовых приёма на 22-летнем капитане СКА Александре Никишине. Сначала защитник нижегородцев Андрей Белевич жёстко встретил коллегу по амплуа из Санкт-Петербурга на входе в зону «Торпедо», а затем нападающий Николай Коваленко едва не отправил Никишина на скамейку запасных нижегородцев.

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Напомним, первый матч в Санкт-Петербурге, состоявшийся в пятницу, 1 марта, завершился победой «Торпедо» со счётом 5:2, благодаря чему нижегородцы повели в серии – 1-0.