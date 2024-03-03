СКА во втором матче подряд обновляет рекорд посещаемости КХЛ

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт второй период, гости ведут – 1:0, счёт в серии аналогичный – 1-0.

Согласно протоколу встречу посетило 23 996 зрителей, что является новым рекордом КХЛ по посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях. Прошлый рекорд был установлен в первой игре этой же серии. Матч, прошедший 1 марта, посетило 23 905 зрителей.

Абсолютный рекорд в матчах КХЛ был установлен на матче СКА — ЦСКА, проходившем на «Газпром Арене» в 2018 году — 67 770 зрителей.

Напомним, в СКА заявляли об увеличении вместимости «СКА Арены» в преддверии матчей плей-офф до 22 300 зрителей.