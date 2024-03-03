СКА во втором матче подряд обновляет рекорд посещаемости КХЛ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт второй период, гости ведут – 1:0, счёт в серии аналогичный – 1-0.
Согласно протоколу встречу посетило 23 996 зрителей, что является новым рекордом КХЛ по посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях. Прошлый рекорд был установлен в первой игре этой же серии. Матч, прошедший 1 марта, посетило 23 905 зрителей.
Абсолютный рекорд в матчах КХЛ был установлен на матче СКА — ЦСКА, проходившем на «Газпром Арене» в 2018 году — 67 770 зрителей.
Напомним, в СКА заявляли об увеличении вместимости «СКА Арены» в преддверии матчей плей-офф до 22 300 зрителей.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Коваленко) – 27:12 (5x5) 0:2 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 35:38 (5x4) 1:2 Толчинский (Глотов, Серебряков) – 38:08 (5x5) 2:2 Воробьёв (Глотов, Толчинский) – 57:51 (5x4)
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